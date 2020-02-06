Анкара, , 08:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции осудило Европейский парламент за проведение мероприятия с участием членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

Речь идет о конференции «Европейский союз, Турция, Ближний Восток и курды», проведенной Европарламентом в Брюсселе, на которой присутствовали лидеры курдских повстанцев.

«Мы призываем ЕС и государства-члены содружества противостоять террористическим организациям и больше не брать их под свое крыло», — приводят журналисты заявление министерства иностранных дел Турции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией.

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