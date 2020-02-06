Варшава, , 00:25 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства, которые состоятся в мае 2020 года. Об этом он сообщил 5 февраля на встрече с жителями города Любартов.

«Конечно, я буду участвовать в этих президентских выборах», — сказал он.

Дуда добавил, что для него важно продолжить развитие Польши в том же ключе, как сейчас.

Напомним, действующего президента Польши поддерживает правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Ранее о своём намерении баллотироваться от оппозиции заявила вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньская. Выборы президента Польши запланированы на 10 мая.

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