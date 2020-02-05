Иерусалим, 5 февраля 2020, 19:51 — REGNUM Армия Израиля подтвердила применение огнестрельного оружия по протестующему в палестинском Хевроне, 5 февраля сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению военных, огонь был открыт после того, как палестинец швырнул в сторону сил безопасности коктейль Молотова.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в ходе протестов в Хевроне на Западном берегу был застрелен 17-летний палестинец.
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