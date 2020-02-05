Москва, 5 февраля 2020, 17:51 — REGNUM Запад утомила украинская проблематика, и он хочет дистанцироваться от неё, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя надежды властей Украины вступить в НАТО.
Поэтому, как полагает политолог, власти Украины призывают Запад не забывать об их существовании.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило национальную программу сотрудничества с НАТО.
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