Москва, , 17:51 — REGNUM Запад утомила украинская проблематика, и он хочет дистанцироваться от неё, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя надежды властей Украины вступить в НАТО.

«Что касается обещаний ввести Украину в НАТО, то это обманка, обманка, связанная с тем же, с чем было связано стремление к вступлению в ЕС, — сказал политолог. — Как известно, эти две основных цели были обозначены в рамках Евромайдана, и теперь правительство Зеленского подтверждает эти целевые ориентиры, которых достичь невозможно. С другой стороны, здесь имеет место внешний контекст. Украина рассчитывает на помощь Запада, но там начинается ревизия отношения к Украине. Налицо утомлённость украинской темой и стремление дистанцироваться от Украины».

Поэтому, как полагает политолог, власти Украины призывают Запад не забывать об их существовании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило национальную программу сотрудничества с НАТО.

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