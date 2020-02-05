Москва, 5 февраля 2020, 17:48 — REGNUM Запад интересуется Украиной исключительно как плацдармом для военно-политического противодействия России через структуры НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя решение правительства Украины одобрить национальную программу сотрудничества с НАТО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины, национальная программа сотрудничества с НАТО предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.
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