Москва, , 17:48 — REGNUM Запад интересуется Украиной исключительно как плацдармом для военно-политического противодействия России через структуры НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя решение правительства Украины одобрить национальную программу сотрудничества с НАТО.

«Ориентация Украины на НАТО — это и есть основная причина конфликта с РФ, — сказал Шаповалов. — Не секрет, что Запад интересуется Украиной исключительно как плацдармом для военно-политического противодействия России через структуры НАТО. Насколько Украина близка к вступлению в НАТО? Она не продвинулась ни на один дюйм с момента обретения независимости! Для НАТО неприемлема ситуация, при которой надо нести ответственность за безопасность Украины. Тем более что эта страна в настоящее время находится в состоянии внутреннего конфликта и конфронтации с внешними странами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины, национальная программа сотрудничества с НАТО предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Избиратели, проголосовавшие за Зеленского, просчитались – политолог