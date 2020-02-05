Загреб, , 15:47 — REGNUM Выставка, посвященная памяти погибших от Холокоста в Хорватии, открывается во Французском павильоне в Загребе 5 февраля, сообщает радио Slobodna Europa (СМИ — иностранный агент).

На выставке использовано много материалов и экспонатов, которые будут представлены на выставке в мемориальном комплексе на месте концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Там будет большая экспозиция из экспонатов, собранных во всех республиках бывшей Югославии.

Сегодняшняя выставка в Загребе проходит под названием «Если я тебя забуду. Холокост в Хорватии 1941−1945 гг. Последнее место — Аушвиц» отсылает к событиям Второй мировой войны и преступлениям не только нацистской Германии, но и властей Независимого хорватского государства — усташского режима, на чьем счету десятки тысяч убитых сербов, цыган, евреев в концлагере Ясеновац.

Фотоматериалы и документы, видеосвидетельства, а также редкие уцелевшие предметы с фабрик смерти призваны донести до посетителей исторический контекст, рассказать о созданной режимом усташей систему террора против евреев, сербов и цыган, коммунистов и антифашистов и Ясеноваца как символа их страданий, поскольку большинство хорватских и боснийских евреев были убиты в этом и других лагерях до массовой депортации в Освенцим в 1942 и 1943 годах.

Ожидается, что на открытие приедет премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и другие министры. Выставка будет бесплатной для посетителей и проработает до 21 апреля — Дня памяти жертв Холокоста в Израиле, а затем будет показана в хорватских музеях, начиная с городов Копривница и Осиек.