Подгорица, 5 февраля 2020, 13:50 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович полагает, что у Сербской православной церкви и Черногорско-приморской митрополии нет другого выхода, как пойти на диалог с премьер-министром Душко Марковичем. Об этом он рассказал в интервью национальному вещателю RTCG.
«Власти не согласятся на шантаж протестующих», — заявил Джуканоич
Напомним, что митрополит Черногорско-приморский СПЦ Амфилохий ответил согласием на предложение премьер-министра страны Душко Марковича обсудить спорные моменты недавно принятого закона о свободе вероисповедания. Протесты в стране тем временем только набирают силу.