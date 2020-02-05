Подгорица, , 13:50 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович полагает, что у Сербской православной церкви и Черногорско-приморской митрополии нет другого выхода, как пойти на диалог с премьер-министром Душко Марковичем. Об этом он рассказал в интервью национальному вещателю RTCG.

«Власти не согласятся на шантаж протестующих», — заявил Джуканоич

«Церковь хочет послать нам сообщение о том, что мы возвращаемся в средние века, что Черногория является теократическим государством, что церковь выше конституции и государства. Вторая линия противостояния — это действия просербской оппозиции в Черногории, организованной СПЦ. Их цель заключается в том, что нам нужна Черногория, в которой мы можем получить власть с улицы, нам не нужна демократическая Черногория » , — сказал Джуканович.

Напомним, что митрополит Черногорско-приморский СПЦ Амфилохий ответил согласием на предложение премьер-министра страны Душко Марковича обсудить спорные моменты недавно принятого закона о свободе вероисповедания. Протесты в стране тем временем только набирают силу.