Москва, , 13:09 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел обсуждение вопросов, касающихся сферы военного сотрудничества двух стран, со своим коллегой из Вьетнама Нго Суан Литем в ходе переговоров, проходивших в Москве.

В ходе переговоров российский министр напомнил, что 30 января текущего года исполнилось ровно 70 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

«С Вьетнамом нас связывают прочные узы всеобъемлющего стратегического партнерства», — заявил Шойгу и указал, что за прошедший период Россией и Вьетнамом накоплен уникальный совместный опыт, который основывается на взаимовыгодном сотрудничестве и многолетней дружбе.

«Мы всегда открыты для предметного разговора о развитии нашего взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества», — также сказал министр обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы 2 апреля 2020 года начнёт рассматривать иск Министерства обороны России на сумму более чем 480 млн рублей к АО «Концерн «Калашников» (Удмуртия).