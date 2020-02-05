Варшава, , 10:56 — REGNUM Количество советских памятников на территории Польши сократилось на несколько сотен с конца 1990-х годов. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что в 1997 году в Польше вне территории воинских захоронений насчитывался 561 советский памятник. Сейчас их осталось более ста.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году польский президент Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете коммунистической пропаганды, которые предполагают в числе прочего уничтожение советских монументов. Специалисты оценивают масштаб потерь Красной армии в Польше в более чем 600 тыс. человек в годы Великой Отечественной войны. Около 700 тыс. советских военнопленных погибли от рук нацистов.

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