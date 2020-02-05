Масеру, , 10:41 — REGNUM Супруга премьер-министра Лесото Месайе Табане предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены своего супруга, главы правительства Тома Табане. Об этом 4 февраля сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, после вероятного убийства женщина покинула страну и на некоторое время перебралась в ЮАР. Вернулась на родину она во вторник 4 февраля и добровольно передала себя в руки полиции.

Табане обвиняется в том, что перед инаугурацией супруга в 2017 году застрелила его бывшую жену. Ордер на ее арест был выдан в тот же день, как она покинула государство.