Сухум, , 09:25 — REGNUM Часть протестующих, установивших палатки возле здания парламента Абхазии в Сухуме, решили разойтись вечером 4 февраля. Об этом сообщает Sputnik.

По данным журналистов, к активистам, которые потребовали принять антикоррупционный закон, вышли депутаты и и.о. президента республики Валерий Бганба. Представители власти пообещали принять данный закон уже 6 февраля.

Протестующие решили расходиться, но один из них, Джансух Адлейба, отказался прекратить протест, пока закон не будет принят. В результате на ночь остались возле парламента 15 протестующих.

Напомним, около 20 протестующих собрались возле абхазского парламента днем 4 февраля. Они поставили палатки и заявили, что останутся там, пока не будет принят закон против коррупции, даже если на это потребуется месяц или два.