Новосибирск, , 08:32 — REGNUM Власти Новосибирска заявили о намерении обновить парк городского пассажирского транспорта. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии муниципалитета Владимир Кондауров, пишет «Коммерсантъ Сибирь».

По официальным данным, на левом берегу города нужно заменить 45% трамваев, на правом — не более 50%.

По словам Кондаурова, городские власти подали заявку на участие в федеральной программе в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» по обновлению парка пассажирского транспорта.