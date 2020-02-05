Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения вывести американские войска из Афганистана. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.

«Мы работаем над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки», — заявил он.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты за последнее время достигли ощутимого прогресса в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Афганистана Ашраф Гани заявил о хороших отношениях с американским президентом Дональдом Трампом. Гани также выразил надежду, что в течение десяти лет войска США покинут афганскую территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Афганистана считает свои отношения с Трампом превосходными