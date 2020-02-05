Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Соединенные Штаты должны вернуть себе первенство в космосе, высадив первую женщину на Луне и установив свой флаг на Марсе, заявил президент США Дональд Трамп на своем выступлении в Конгрессе с посланием «О положении страны».

«Я прошу Конгресс полностью профинансировать программу Artemis, чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты», — заявил он.

Трамп добавил, что это должно стать началом американской миссии на Марс.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о работе над лунной программой. По его словам, высадка на Луну должна стать стартовой площадкой для дальнейшей высадки на Марс. Позднее эта программа получила название Artemis.

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