Лондон, , 00:23 — REGNUM Королевские ВВС Великобритании усиливают группировку самолетами-разведчиками Boeing P-8 Poseidon в связи с «российским авантюризмом» на востоке, заявил командующий силами Майкл Уигстон. Об этом 4 февраля пишет газета The Daily Telegraph.

«Это ответ на усиливающийся российский авантюризм на территории континентальной Европы и Северной Атлантики», — сказал начштаба Королевских ВВС Великобритании.

По его словам, контроль над водами вокруг Соединенного Королевства обусловлен реальной необходимостью и позволит обеспечить безопасность НАТО.

Напомним, первый Boeing P-8 Poseidon, выпущенный в США приземлился во вторник на территории Шотландии. Все самолеты этого типа будут размещаться на базе британских ВВС Лоссимут.

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