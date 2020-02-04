Нью-Йорк, США, , 20:49 — REGNUM В решении палестино-израильского вопроса ООН будет опираться на решение по границам 1967 года, сообщил 4 февраля генсек ООН Антониу Гутерриш.

Комментируя вопрос так называемой сделки века, которая будет обсуждаться в ООН, Гутерриш сказал:

«Мы полностью привержены поддержке мирного процесса между израильтянами и палестинцами на основе двугосударственного решения, международного права и границ 1967 года».

Напомним, 22 ноября 1967 г. Совбез ООН принял резолюцию (242) по итогам Шестидневной войны. В резолюции 242 сказано, что Израиль должен вывести свои войска с оккупированных во время Шестидневной войны территорий.

В резолюции ООН призывает Израиль прекратить все агрессивные действия и признать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимости всех государств региона.

В ходе Шестидневной войны Израиль воевал с арабскими странами — Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром.

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