Нью-Йорк, США, 4 февраля 2020, 20:49 — REGNUM В решении палестино-израильского вопроса ООН будет опираться на решение по границам 1967 года, сообщил 4 февраля генсек ООН Антониу Гутерриш.
Комментируя вопрос так называемой сделки века, которая будет обсуждаться в ООН, Гутерриш сказал:
Напомним, 22 ноября 1967 г. Совбез ООН принял резолюцию (242) по итогам Шестидневной войны. В резолюции 242 сказано, что Израиль должен вывести свои войска с оккупированных во время Шестидневной войны территорий.
В резолюции ООН призывает Израиль прекратить все агрессивные действия и признать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимости всех государств региона.
В ходе Шестидневной войны Израиль воевал с арабскими странами — Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром.
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