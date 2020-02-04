Берлин, , 19:09 — REGNUM Конгресс США может принять новый пакет санкций против российско-германского проекта газопровода «Северный поток — 2», если Москва все же попытается проложить оставшийся участок трубы до Германии. Об этом пишет германское издание Handelsblattсо ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

По данным издания, такие санкции могут быть приняты уже в феврале 2020 года или же в марте. Санкции будут направлены против евросоюзных инвесторов проекта или же тех фирм, которые принимают газ из российского газопровода.

Напомним, что санкции США уже остановили строительство «Северного потока — 2», который должен был быть завершен к концу 2019 года. Однако швейцарско-нидерландская компания AllSeas, прокалдывающая трубу по дну Балтийского моря, в страхе бежала из зоны строительства, опасаясь попасть под санкции США.

Российская сторона заявила, что самостоятельно достроит газопровод. Однако точные сроки ввода его в эксплуатацию до сих пор не известны.