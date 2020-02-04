Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Губернатор Северной столицы Александр Беглов распорядился создать оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на подконтрольной ему территории. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр Беглов ИА REGNUM

Напомним, в Петербурге зарегистрировано более 75 пациентов, у которых подозревали коронавирус, но подтверждённых случаев, к счастью, пока нет. Все лица с подозрением госпитализируются в инфекционную больницу им. Боткина.

Согласно распоряжению, которое глава города подписал во вторник, 4 февраля, руководство оперативным штабом возложено на вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалёва.

Заместителями руководителя штаба назначены руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, вице-губернаторы Санкт-Петербурга Анна Митянина и Максим Соколов.

В состав штаба также включен вице-губернатор Евгений Елин, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, председатель Юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга Екатерина Аксенова, представители ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Росгвардии, МЧС России, Управления на транспорте МВД России в СЗФО, Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области, Пограничного управления ФСБ, Октябрьской железной дороги и других ведомств.

«На штаб возложены задачи координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов государственной исполнительной власти по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, выработке оперативных мер по недопущению ее возникновения», — говорится в сообщении Смольного.

Напомним, что в соседней Ленобласти случаев коронавирусной инфекции в настоящее время также не зарегистрировано.

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