Симферополь, , 17:52 — REGNUM Министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта написал заявление об отставке. Глава республики Сергей Аксёнов подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном сайте правительства РК.

«Принять отставку Васюты Андрея Геннадиевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра промышленной политики Республики Крым 5 февраля 2020 года согласно поданному заявлению», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост министра внутренней политики, информации и связи Крыма покинул Сергей Зырянов. Его место занял экс-глава администрации города Саки Михаил Афанасьев.

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