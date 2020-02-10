Киев, , 07:09 — REGNUM Изображая принятие постмайданной Украины в дружную семью западных народов, тамошние стратеги определили ей роль аграрной супердержавы. Почему даже в виде просто аграрной державы Украина оказалась на Западе не нужна, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Куриная грудка Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Несмотря на то, что история не содержит примеров современных государств, достигших успеха на принципах доминирования аграрного производства, нынешняя Украина пыталась уцепиться за предоставленную возможность, шумно обсуждая в Европе квоты на покупку украинской сельхозпродукции. Мало того, присутствовали даже некоторые позитивные примеры, вроде предпринимательской инициативы Юрия Косюка, владельца группы компаний «Мироновский хлебопродукт».

Производство курятины в структурах МХП растет на собственных кормах — независимо от колебаний рынка. Вот только лазейка, которая позволяла МХП экспортировать куриные грудки в ЕС, да еще по достойной цене, в последнее время вызвала протест европейских производителей курятины. Теперь Украине снова придется довольствоваться мизерными ставками беспошлинной торговли, значительно меньшей, чем возможности украинского производства.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Куриная грудка на пути евроассоциации Украины».