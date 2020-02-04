Москва, , 13:46 — REGNUM В Кремле пока не обсуждался вопрос о приглашении польского руководства на мероприятия, которые посвящены празднованию 75-летия Победы. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

«Приглашение не передавалось, и пока этот вопрос не вставал на повестке дня», — сообщил Песков.

Напомним, в январе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сравнил руководство СССР и нацистской Германии. Польское руководство в последнее время все чаще выдвигает заявления по поводу того, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну.

Читайте также: В МИД России отреагировали на «победу» Польши в историческом споре