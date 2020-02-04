Лондон, , 13:57 — REGNUM Власти Великобритании обнародовали планы по борьбе с изменением климата, об этом 4 февраля сообщает Associated Press.

В частности, к 2035 году в Соединенном Королевства будет запрещена продажа новых транспортных средств, работающих на бензине или дизельном топливе.

Подобное заявление было распространено канцелярией премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Напомним, теория глобального потепления приобрела широкую популярность в странах Евросоюза и США, однако не все разделяют веру в нее. Так, президент США Дональд Трамп, еще будучи кандидатом на высший пост в стране заявил, что эта теория псевдонаучна и нацелена на уничтожение промышленного производства в развивающихся странах.

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