Москва, , 13:40 — REGNUM Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидается 7 февраля в РФ. Об этом сообщил 4 февраля журналистам Лукашенко, а также подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер отметил, что вместе с Путиным они создали добрые отношения между двумя странами, выступили их «архитекторами», и не им эти отношения ломать «на исходе нашей политической карьеры».

Песков подтвердил, что встреча на высшем уровне запланирована на 7 февраля, и добавил, что ей предшествовали контакты Москвы и Минска на рабочем уровне.

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