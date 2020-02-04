Москва, , 12:53 — REGNUM «Единая Россия» подготовила законопроект, предполагающий усиление ответственность представителей власти за оскорбления, но внесен он будет после того, как станет ясно, что без него не обойтись. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в ходе заседания.

«Самым внимательным образом «Единая Россия» намерена проанализировать сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы об ответственности представителей власти за неуважительное отношение к гражданам. Соответствующее предложение «Единой Россией» уже подготовлено. Но мы внесем лишь убедившись, что без этого не обойтись, тем более есть поручение президента по итогам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление», — сказал Хинштейн.

Оправданно предъявлять повышенные требования к представителям власти, уверен парламентарий.

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