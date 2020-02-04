Москва, , 12:08 — REGNUM Сопредседатели рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас предложили поправки ко второму чтению изменений в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Поправками предлагается внести изменения в главу 7 Конституции РФ, которая посвящена судебной власти и прокуратуре. Поправки переносят на конституционный уровень некоторые положения, касающиеся судебной системы, которые сейчас закреплены в законах; а также уточняют ряд конституционных норм в целях обеспечения большей ясности и точности.

Прежде всего, предлагается дополнить часть 3 статьи 118 положениями, раскрывающими, что судебную систему Российской Федерации составляют: Конституционный суд РФ; Верховный суд РФ; федеральные суды общей юрисдикции; арбитражные суды; мировые судьи субъектов РФ.

Уточняются положения о проверке конституционности законов и иных нормативных актов по жалобам граждан и по запросам судов.

Предлагается указать, что КС осуществляет такую проверку в порядке, установленном федеральным конституционным законом (а не федеральным законом, как в действующей редакции). По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан КС проверяет конституционность законов и иных нормативных актов, которые были применены в конкретном деле, в случае если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Либо по запросам судов — тех законов и актов, которые только подлежат применению в конкретном деле.

Кроме того, предлагается распространить предложенный президентом РФ порядок назначения региональных прокуроров на приравненных к ним прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур, а также на генерального прокурора РФ и его заместителей.

Закрепляется, что генеральный прокурор РФ, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.