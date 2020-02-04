Москва, , 10:56 — REGNUM В Госдуме назвали антисоциальным предложение дать возможность коллекторам работать анонимно, то есть с использованием цифровых идентификаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий в том числе защиту персональных данных работников коллекторских служб, в том числе судебных приставов, разработал Минюст. В Госдуме указали на криминогенные риски.

«Чиновники продвигают очень антисоциальную, вредную и опасную инициативу, повышающую криминогенные риски в финансовой сфере. «Агрессию должников» это не уменьшит, напротив, вызовет новые всплески социальной напряжённости», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам. Такой пункт вписан в рабочую версию проекта федерального закона о деятельности коллекторов, сообщает РБК.