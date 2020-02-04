Киев, , 10:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук, при участии помощников главы государства Сергея Шефира и Андрея Ермака, проводят собеседование с потенциальными кандидатами на должность министров, сообщило 4 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Журналисты отметили, что собеседования проводятся с 1 февраля 2020 года. Отобранные кандидаты могут возглавить новые министерства, которые появятся после изменения структуры правительства. Из министерства экономики могут выделить министерство по делам агропромышленного комплекса, а из министерства культуры, молодёжи и спорта — министерство спорта.

По данным СМИ, в ближайшем будущем могут быть уволены министр «оккупированных территорий», министр развития общин и территорий, а также назначен ряд вице-премьеров.

Обновление правительства Украины может занять около двух недель, сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Украинского института социальных исследований им. Яременко, рейтинг одобрения действий Зеленского впервые упал ниже 50%. Рейтинг одобрения действий правительства Украины и премьер-министра Гончарука колеблется в районе 20%.

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