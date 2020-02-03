Киев, , 14:12 — REGNUM Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому впервые пробил отметку в 50%, сказано в результатах социологического опроса, проведённого Украинским институтом социальных исследований им. Яременко. Результаты опроса опубликованы 3 февраля на официальном сайте организации.

По данным социологов, Зеленскому сосем не доверяют и скорее не доверяют 20,5% и 18,8% опрошенных. 28,7% ответили, что скорее доверяют президенту Украины, а 20,7% — полностью доверяют. Таким образом, рейтинг доверия Зеленского составил 49,4%.

Рейтинг доверия правительству, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и Верховной раде Украины примерно одинаковый и не превышает 23,5%.

Опрос проводился 24−28 января 2020 года. Всего были опрошены 2003 человека со всех подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 51% жителей Украины не смогли вспомнить ни одной успешной реформы. При этом Зеленского назвали успешным реформатором 60% опрошенных.

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