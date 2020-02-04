Комрат, Молдавия, , 01:55 — REGNUM Прошедший в феврале 2014 года в Гагаузии референдум о независимости и внешнеполитическом векторе стал национальной идеей гагаузов. Об этом заявила на круглом столе в Комрате по случаю шестой годовщины референдума правозащитник Светлана Миронова, передает ИА REGNUM.

«Сегодня такой идеи, которая бы сплотила наше общество я не вижу. Хотя, на мой взгляд, мы могли бы объединиться вокруг отстаивания нашего права жить достойно на родной земле», — приводит слова Мироновой издание «Гагауз-инфо».

Башкан (глава) автономии Ирина Влах напомнила, что организация референдумов проходила в условиях противодействия со стороны центральных властей и нагнетания «антигагаузской истерии» со стороны ряда кишиневских СМИ. Однако последующий ход событий показал, что «историческая правда была на стороне жителей Гагаузии».

«Те, кто шесть лет назад заказывал дискредитацию Гагаузии в СМИ, кто обвинял нас с высоких трибун в нарушении закона и антимолдавских действиях, сегодня, как видим, либо фигурируют в деле о краже миллиарда, либо учреждают унионистские партии для ликвидации независимости Республики Молдова», — сказала Влах.

Спикер Народного собрания Владимир Кысса заявил, что «шесть лет назад народ Гагаузии доказал свою сплоченность и единство во взглядах на будущее автономии». «Уверен, что итоги референдума еще много лет будут работать во благо развития нашей Гагаузии», — сказал Кысса.

Один из инициаторов референдума 2014 года Константин Келеш подчеркнул, что жители автономии хотят жить в одной стране, «где равны все жители и нет привилегированных национальностей».

2 февраля 2014 года в Гагаузии состоялись консультативный и законодательный референдумы. Более 98 процентов жителей автономии проголосовали за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу и за автоматическое провозглашение независимости Гагаузии в случае утраты Молдавией своего суверенитета или присоединения к Румынии.

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