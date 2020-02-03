Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Заседание Совета Безопасности ООН по теме «сделки века», вероятно, состоится 6 февраля, сообщил 3 февраля журналистам постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен.

По словам бельгийского дипломата, заседание пройдёт в закрытом режиме. В нём собирается участвовать старший советник американского президента Джаред Кушнер.

Пекстен «Как я понимаю, это произойдёт на этой неделе, 6 февраля, но это ещё нужно подтвердить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палестина, которая является «предметом рассмотрения» так называемой сделки века, настаивает, чтобы все договорённости с Израилем основывались на резолюциях ООН.

Позиция США по Палестине в «сделке века» идёт вразрез с рядом положений, принятых ООН по ближневосточному урегулированию. Это касается, в частности, попытки Штатов признать законными поселения израильтян на западном берегу Иордана — территории Палестины.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестина назвала «сделку века» попыткой узаконить беззаконие