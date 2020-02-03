Лилонгве, , 21:46 — REGNUM Результаты президентских выборов, которые состоялись в Малави девять месяцев назад, отменены, сообщает 3 февраля Agence France-Presse.

Такое решение принял малавийский конституционный суд. Кроме того, по его решению у страны есть 150 дней, чтобы провести новые выборы.

Напомним, выборы президента Малави состоялись в мае 2019 г. победу одержал Питер Мутарика, но оппозиция оспорила результаты выборов в конституционном суде, заявив, что процесс был непрозрачным.

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