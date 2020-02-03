София, , 20:59 — REGNUM Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил нынешнего главу государства Румена Радева в несоблюдении национальных интересов в связи с его намерением посетить мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы. С соответствующим заявлением он выступил 3 февраля в эфире телеканала Нова ТВ.

«Если президент Радев отправится 9 мая в Москву, как он собирается сделать, он категорически нарушит национальный интерес Болгарии, потому что уже давно доказано, что между Гитлером и Сталиным нет разницы», — заявил Плевнелиев.

Самим фактом своей поездки, независимо от того, какими заявлениями она будет сопровождаться, Румен Радев «будет обслуживать российские национальные интересы», считает экс-президент Болгарии.

Плевнелиев в целом раскритиковал Радева, назвав его президентский мандат «провальным» и заявив, что «на протяжении трёх лет Радев следует только одной популистской цели — позиционировать себя в качестве оппозиционного президента и быть в противостоянии с правительством и парламентом».

Напомним, Росен Плевнелиев, занимавший пост президента Болгарии с 2012 по 2017 год, по истечении полномочий назвал одним из своих важных достижений ухудшение отношений с Россией и срыв проектов строительства АЭС «Белене», нефтепровода «Бургас-Александруполис» и газопровода «Южный поток». По его словам, взамен этому он «на протяжении пяти лет вёл страну в европейском направлении».

Румен Радев ранее заявил о намерении в числе многих других мировых лидеров посетить торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы над фашизмом, которые будут проходить в Москве 9 мая 2020 года.