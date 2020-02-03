Подгорица, , 18:52 — REGNUM «Полиция Черногории выполняет свои обязанности ответственно и в соответствии с законом, чтобы каждый гражданин, независимо от различий и политических предпочтений, чувствовал себя в безопасности», — заявил директор полицейского управления Черногории Веселин Вельович в ходе встречи с полицейскими центра безопасности Беране.

Он отметил, что несмотря на давление с разных сторон, система безопасности решительно и эффективно реагировала на угрозы, «направленные на разрушение государства».

Напомним, что в Черногории с декабря 2019 года регулярно проходят акции протеста верующих и священников СПЦ против закона о свободе вероисповедания.