Багдад, , 16:46 — REGNUM Убийство иранского генерала Касема Сулеймани демонстрирует, что США и их сателлиты «вышли за пределы границ дозволенного», заявил 3 февраля заместитель министра иностранных дел Ирака Абдулкарим Хашим.

Об этом Хашим рассказал на встрече с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.

«То, что случилось, показало, что силы международной коалиции перешли границы дозволенного. Ирак обратился к ним с требованием, чтобы они не впутывали нас в эту ситуацию», — сказал замглавы МИД Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, США 3 января в Багдаде осуществили операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес серию ракетных ударов по военным базам США в Ираке.

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