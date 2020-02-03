Приштина, , 15:12 — REGNUM Кандидат в премьер-министры сепаратистского Косово Альбин Курти готов вести диалог с Белградом, но это не помешает его правительству «на основании международных законов и права» подготовить иск против Сербии за «военные преступления, геноцид и агрессию». Об этом он заявил 3 февраля в парламенте Косово, представляя депутатам свою программу.

«Мы как правительство займемся вопросом наказания за военные преступления и агрессию и подготовим соответствующий закон», — приводит слова Курти телеканал РТС.

Курти также заявил, что для всех граждан Косово будет обязательным трехмесячное прохождение военной службы. В качестве одной из своих задач он назвал подготовку общественного мнения к вступлению в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент сепаратистского Косово 3 февраля проголосует за новый состав правительства. Партия косовских Сербов «Сербский список» ранее заявила, что правительство Курти она не поддержит, хотя будет присутствовать на голосовании.