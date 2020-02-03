Симферополь, 3 февраля 2020, 11:57 — REGNUM Отставку руководителя министерства внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова официально согласовал глава республики Сергей Аксёнов. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РК 3 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Зырянов, возглавлявший республиканский мининформ с июня 2018 года, сообщил в Facebook о своей отставке.
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