Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Экс-глава екатеринбургского управления культуры, исполнительный директор МХАТа Татьяна Ярошевская приняла участие в учредительном съезде партии «За правду». Об этом сообщает «Коммерсант».

Ярошевская заявила изданию, что присутствует на съезде по причине своей работы во МХАТе. Экс-чиновница напомнила журналистам, что глава партии Захар Прилепин является заместителем худрука театра. Худрук МХАТа Эдуард Бояков, согласно сайту «За правду», вошёл в число участников партии.

Также Ярошевская отреагировала на критику манифеста партии за «жёсткие моменты»: по мнению деятеля культуры, такие фрагменты есть «во всех манифестах».

Экс-чиновница не вошла в состав руководителей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярошевская ушла с поста главы управления культуры Екатеринбурга в сентябре 2019 года. Руководительница занимала эту должность с 2004 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге уволилась глава городского управления культуры