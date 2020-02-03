Москва, 3 февраля 2020, 08:10 — REGNUM Покуда деньги будут мерилом всего, никаких своевременных лекарств для борьбы с эпидемиями мир не увидит, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кедми, мир должен благодарить судьбу за том, что вспышка нового коронавируса с последующей эпидемией произошла в Китае, а не в любой другой стране мира. В противном случае было бы намного хуже, поскольку только Китай обладает необходимым организационным и мобилизационным потенциалом.
Он также добавил, что каким-то парадоксальным образом «трое чихнувших в Китае» сотрясают мир сильнее, чем выход Великобритании из Евросоюза.