Москва, , 08:10 — REGNUM Покуда деньги будут мерилом всего, никаких своевременных лекарств для борьбы с эпидемиями мир не увидит, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Кедми, мир должен благодарить судьбу за том, что вспышка нового коронавируса с последующей эпидемией произошла в Китае, а не в любой другой стране мира. В противном случае было бы намного хуже, поскольку только Китай обладает необходимым организационным и мобилизационным потенциалом.

«То, что мировая фармацевтика не знает, как с этим бороться… Откуда она будет знать? Фармацевты работают на деньги, лекарства производят, чтобы больше заработать. Не то, что нужно, а что больше прибыль дает… Если вы выстраиваете мир так, что прибыль и деньги — это самое главное, тогда у вас не будет вовремя лекарств и эффективной фармацевтической промышленности, чтобы бороться с этим делом. А в Китае преимущество в том, что там государство более организованное», — заявил Кедми.

Он также добавил, что каким-то парадоксальным образом «трое чихнувших в Китае» сотрясают мир сильнее, чем выход Великобритании из Евросоюза.