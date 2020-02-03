Москва, , 07:40 — REGNUM Информация о месте нахождения бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль не подлежит распространению. Об этом в интервью с корреспондентом издания «Коммерсантъ» рассказала посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

«Конечно, они живы», — отметила дипломат, подчеркнув при этом, что британская полиция и правительство страны с уважением относятся к желаниям частных лиц, а потому она также не намерена давать комментарии относительно их места нахождения.

«Мы, к сожалению, не можем комментировать эти вопросы», — отрезала посол на желание корреспондента выяснить, находятся ли они на территории Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Броннерт сообщила, что выход Великобритании из состава Европейского союза никак не отразится на отношениях Лондона и Москвы.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года. Британские власти возложили вину на Россию.

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