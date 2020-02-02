Таллин, , 20:40 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен. Об этом 2 февраля она сообщила во время своей речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора.

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу», — отметила Кальюлайд.

Однако, лидер Эстонии также подчеркнула, что государственность страны ведет свое начало с заключения Тартуского мирного договора, заключенного в 1920 году, который, по ее словам, продолжает действовать и по сей день.

«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Он действует», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Тартуский (Юрьевский) мирный договор между РСФСР и Эстонией не действующим. Она подчеркнула, что договор этот был заключен в 1920 году, а Эстония как государство существовала с 1918 до 1940 года. В 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза и перестала быть субъектом международного права. Соответственно и договор утратил свою силу.

Напомним, согласно условиям данного договора, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии, но после того, как балтийская республика вошла в состав СССР в 1940 году эти территории отошли РСФСР.

Читайте ранее в этом сюжете: Тартуский мирный договор давно не действует — МИД России