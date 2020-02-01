Москва, , 20:17 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан посетил сегодня, 1 февраля, хоккейный матч между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» и объяснил, что значит для него «хоккейная дипломатия».

«Хоккей — это возможность для меня поговорить с россиянами о чем-то общем, — цитирует его ТАСС. — Обменяться воспоминаниями о суперсерии СССР и Канады 1972 года или Кубке Канады 1987 года».

Он отметил, что для него очень интересно разговаривать об этом, но для него это также и полезная возможность «разбить лед», чтобы начать «разговор об общих интересах и ценностях россиян и американцев».

Как сообщало ИА REGNUM, новый посол США в России 16 января прибыл в Москву для исполнения своих обязанностей. До назначения Джон Салливан работал первым заместителем государственного секретаря США.

Накануне, 31 января, в Москве состоялась встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Джона Салливана.