Москва, , 16:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с одиннадцатой годовщиной интронизации. Об этом сообщается сегодня, 1 февраля, на официальном сайте президента России.

«Ваше святейшество… Позвольте сердечно поздравить вас с Днём интронизации — 11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!» — сказал Владимир Путин при встрече с патриархом Кириллом.

Глава Русской православной церкви сказал, что, по его мнению, служение патриарха имеет два направления.

«Во-первых, вертикальное — к Богу: Патриарх должен молиться за свой народ», — сказал Кирилл.

Но есть и «горизонтальное» направление служения, связанное прежде всего с духовным состоянием людей, и оно предполагает развитие очень многих церковных программ.