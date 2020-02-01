Киев, , 13:29 — REGNUM Бывший депутат Рады и член националистической организации ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Мирошниченко возмущен фактом продажи в супермаркете сети «Ашан» в одном из районов столицы Украины книг на русском языке. Об этом националист написал 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Книги на русском языке политик заметил в супермаркете «Ашан» в районе Берковцы.

«Ашан на Берковцах, а я думаю, не только здесь, но и по всей Украине, решил поддержать врага в его информационно-языковой войне против Украины. Завезли дешевой макулатуры для всех возрастных групп, чтобы украинцы читали па-рузски, а не совершенствовали свой уровень эрудированности на родном языке. Происходит эта литературная диверсия против украинского книгопечатания, как я понимаю, под патронатом Минкульта Бородянского (министр культуры Украины — ИА REGNUM) и бога таможенно-контрабандных дел Нефедова (глава украинской таможни — ИА REGNUM)», — отметил Мирошниченко.

На фотографиях к данному посту, направленному против русского языка, можно увидеть на книжных полках киевского супермаркета «Сказки» Корнея Чуковского, книгу «Медвежонок Паддингтон», «Сказки Волшебного леса», книга Александра Куприна, а также творения классиков зарубежной литературы в переводе на русский язык.

ИА REGNUM напоминает, ранее в автобусе следованием Луцк-Киев две пассажирки потребовали прекратить демонстрацию фильма на русском языке, после чего, они были высажены из автобуса. Одна из зачинщиц скандала, заявила, что русский язык не должен звучать на Украине. За данное высказывание депутат Рады Евгений Брагар подал в полицию заявление о дискриминации населения Украины по языковому признаку.

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