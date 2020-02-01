Киев, 1 февраля 2020, 13:29 — REGNUM Бывший депутат Рады и член националистической организации ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игорь Мирошниченко возмущен фактом продажи в супермаркете сети «Ашан» в одном из районов столицы Украины книг на русском языке. Об этом националист написал 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Книги на русском языке политик заметил в супермаркете «Ашан» в районе Берковцы.
На фотографиях к данному посту, направленному против русского языка, можно увидеть на книжных полках киевского супермаркета «Сказки» Корнея Чуковского, книгу «Медвежонок Паддингтон», «Сказки Волшебного леса», книга Александра Куприна, а также творения классиков зарубежной литературы в переводе на русский язык.
ИА REGNUM напоминает, ранее в автобусе следованием Луцк-Киев две пассажирки потребовали прекратить демонстрацию фильма на русском языке, после чего, они были высажены из автобуса. Одна из зачинщиц скандала, заявила, что русский язык не должен звучать на Украине. За данное высказывание депутат Рады Евгений Брагар подал в полицию заявление о дискриминации населения Украины по языковому признаку.
Читайте также: Депутат Рады подал заявление о дискриминации русскоязычного населения