Киев, , 09:49 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар подал заявление в полицию на одну из фигуранток инцидента с автобусом следованием Луцк-Киев, в котором демонстрировался фильм на русском языке. Об этом политик написал 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что двое пассажирок автобуса, следовавшего из Луцка в Киев, потребовали выключить фильм, который демонстрировался всем пассажирам автобуса. Причина требования — фильм был на русском языке. На данное требование одной из пассажирки Ярины Черногуз водитель автобуса спросил мнение остальных пассажиров автобуса на данный счет. Итогом инцидента и словесной перепалки Черногуз и ее соратници с пассажирами автобуса стала высадка зачинщиц скандала из автобуса. Отметим, что на аудиозаписи данного инцидента, которая была опубликована украинским блогером Анатолием Шарием, вторая участница скандала Анастасия Конфедерат заявила, что русский язык не должен звучать на Украине.

В связи с данным инцидентом депутат Евгений Брагар подал в полицию заявление на Анастасию Конфедерат о дискриминации по языковому признаку (статья 161 Уголовного Кодекса Украины). Заявление о том, что русский язык не должен звучать на Украине, по мнению депутата, является дискриминацией по языковому признаку.

«Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина — это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения», — отметил депутат.

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