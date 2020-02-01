Москва, , 01:56 — REGNUM Плановый полёт над нейтральными водами Баренцева моря, Норвежского моря и акваторией Северного Ледовитого океана 31 января выполнили два российских стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что в воздухе ракетоносцы находились более 16 часов. Во время выполнения полета Ту-160 были дозаправлены топливом в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, наличие рядом с воздушным пространством Канады двух российских стратегических бомбардировщика Ту-160 31 января обнаружило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

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