Подгорица, , 16:50 — REGNUM Черногория признает и поддерживает необходимость возобновления международных усилий по поиску устойчивого и справедливого решения израильско-палестинского конфликта, которое обеспечило бы прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке и удовлетворило законные чаяния обеих сторон, говорится в заявлении МИДа Черногории, распространенном 31 января.

«В этом контексте мы понимаем и ценим усилия США и президента Дональда Трампа по достижению взаимоприемлемого решения путем прямых переговоров между двумя сторонами, живущих в мире как соседи», — заявили в МИД.

МИД Черногории считает важным, чтобы любые выдвигаемые и обсуждаемые предложения соответствовали нормам международного права при соблюдении всех соответствующих резолюций ООН и международно признанных принципов, касающихся этого вопроса.