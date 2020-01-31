Киев, , 14:01 — REGNUM Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину российскому исполнителю Валерию Сюткину. Соответствующая информация появилась 31 января на telegram-канале ведомства.

СБУ опубликовала картинку, на которой изображён певец, а поверх него — печать «Запрещено».

Поводом для запрета стали высказывания артиста о целесообразности воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, концерт Сюткина должен был состояться в Киеве 27 апреля. Ранее в СБУ рассказали, что с 2014 года на Украину не пустили более 5 тыс. граждан России.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, но украинские власти игнорируют это событие, «наказывая» всех иностранцев, которые посещают Крым в обход территории Украины.