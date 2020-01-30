Киев, , 19:23 — REGNUM За 2019 год на территорию Украины был запрещен въезд 675 гражданам Российской Федерации.

Соответствующую информацию сегодня, 30 января, обнародовала Служба безопасности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что всего с 2014 года СБУ не пустила на Украину 5024 граждан РФ.

В декабре нынешний глава СБУ Иван Баканов (друг детства президента Зеленского) заявил о том, что за первые 100 дней его пребывания в должности спецслужба не пустила на территорию страны девятерых российских шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Баканов отметил, что с сентября 2019 года СБУ запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам.