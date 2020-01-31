Анкара, , 13:25 — REGNUM Анкара готова вновь начать военные действия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе для предотвращения там нападений на мирных жителей, которые, по версии турецкой стороны, совершает сирийская армия. Такое заявление 31 января сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию выступления вел телеканал NTV.

«Если (ситуация) в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям», — заявил Эрдоган.

Также он указал, что Турция искренне желает наступления в Сирии стабильности, для чего политический процесс в стране должен быть быстро и справедливо реализован.

«Мы не будем стесняться делать для этого всё, что потребуется, в том числе применять военную силу», — сказал турецкий лидер.

Кроме этого, он подчеркнул, что Анкара не будет оставаться безучастной к сирийской ситуации, и в том числе в Идлибе.

Отметим, 30 декабря турецкий Совет национальной безопасности по окончании заседания под председательством Эрдогана сообщил, что Анкара намерена принять дополнительные меры для предотвращения нападений на мирных жителей в сирийской зоне деэскалации «Идлиб».