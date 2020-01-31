Загреб, , 13:15 — REGNUM Послу Хорватии Томиславу Цару в России придется покинуть роскошную квартиру в Москве площадью 500 кв метров. Об этом сообщают хорватские СМИ.

Теперь посол будет жить в более скромной квартире на втором этаже здания консульства по адресу Остоженка 23.

Это произойдет из-за взаимных договоренностей России и Хорватии об условиях размещения посольств в Москве и Загребе.

Сплитское издание Slobodna Dalmacija иронизирует, что этим решением довольны все стороны, так как расходы на содержание посольств сократятся, кроме Томислава Цара, которому придется покинуть роскошную квартиру в «золотой миле» Москвы.